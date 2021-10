Carlos Ballarta se pronuncia tras criticar a Chespirito y asegura que no se arrepiente

MÉXICO.- El pasado martes, el comediante Carlos Ballarta criticó a Chespirito y aseguró que es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana por haber tenido éxito en países que eran gobernados por dictadores. Así lo expresó durante una entrevista para el programa Versión Extendida TH, donde habló de uno de los comediantes mexicos más reconocidos y queridos por el público, Roberto Gómez Bolaños.

A pesar de que Ballarta sea popular por su forma de decir lo que piensa y hacer fuertes críticas en su show de comedia, los usuarios de redes sociales no simpatizaron con él cuando expresó que Chespirito "es lo peor". Y es que comenta que no apoya sus ideologías políticas por cierta razón:

Por una cuestión de dignidad. De saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas, en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes; por el hecho de que lo recibió Pinochet con pin… honores de estado; por el hecho de ser un pu… éxito durante todas las dictaduras”, explicó.

Las declaraciones rápidamente causaron revuelo en redes sociales y varios internautas se sumaron a la polémica, aunque algunos arremetieron en su contra, otros estuvieron a favor sobre su pensamiento.

Y ante el gran escándalo, el comediante de 30 años respondió a todas aquellas opiniones con un cartón que le hizó Café Ácido, en el cual aparece dándole un 'coscorrón' al Chavo del 8, para comparar su situación con la que atravesaron personajes de la cultura. "Y no te doy otro más porque es repetitivo y dictatorial", se lee en la imagen como parte del diálogo de Ballarta, mientras que el chavo expresa su singular "Pi,pi.pi", su característica forma de llorar.

Dicha publicación tiene los comentarios restringidos, posiblemente para evitar otra expresión en su contra, pero de momento ya cuenta con poco más de 15 mil Me gusta en su perfil, y ante el gran apoyo que recibió por parte de sus seguidores, el mexicano continuó compartiendo otras humorísticas publicaciones sobre sus declaraciones contra Roberto Gómez, por ejemplo, subió en su historia de Instagram un meme donde aparecían cuatro figuras, Buda, Mahatma Gandhi, Lisa Simpson y Ballarta: "No me arrepiento de nada", escribió el joven.

Por su parte, el fragmento de la entrevista que se subió a Tiktok, tuvo cientos de comentarios en los que destacaron los usuarios que apoyaban a Carlos Ballarta: "Concuerdo totalmente, y le faltó mencionar la romantización de la pobreza", "Lo que dice Ballarte es sumamente cierto".

Mientras que otros apoyaron al legendario Chespirito: "Tampoco es responsabilidad de la comedia libertar a un pueblo de su dictadura, él solo hacia su trabajo como le permitían hacerlo", "El Chavo era sumamene repetitivo, pero aún así logró lo que muchos comediantes más 'inteligentes' no han podido", "También debemos seprar el arte de la persona, no creen?", "Siento que El Chavo del 8 es algo que te hacía reír naturalmente, y este payaso con su comedia hace que la gente se ría a fuerza"; fueron tan solo algunos de los comentarios.