Carla Morrison se emociona más con Coldplay que cuando ganó sus Grammys

Ciudad de México.- La cantante Carla Morrison se emocionó más cuando en octubre del 2021 la banda Coldplay la invitó a telonear su gira mundial que cuando fue ganadora de sus premios Grammy Latinos.

La cantante mexicana vio a su banda favorita en el Foro Sol de la Ciudad de México y lo disfrutó tanto que lloró hasta sentir que se desmayaba, seis años después ella estaba detrás del escenario.

El día que se cerró todo yo lloré el día completo, no como Magdalena, sino de que ‘me caía el veinte’ y le decía a mi esposo ‘esto es mejor que un Grammy, luego los veía hacer el soundcheck y no me lo creía", contó Carla Morrison en entrevista.

Además del reconocimiento musical que representó, para Carla también resultó importante participar en un tour sustentable y feminista donde, asegura, muchas cosas, como los vasos y accesorios del catering eran reciclables y sólo invitaron a mujeres para ser teloneras en cada país.

"Son súper buena onda, siempre estaban preocupados porque me sintiera cómoda y Chirs me decía: ‘mi español no es tan bueno, es que no sé cómo decir esto y ya yo le ayudaba", recuerda.

La amistad

Fue un amigo en común quien le recomendó a la banda la música de la también productora, quien ahora asegura que conserva una relación de amistad con los cinco integrantes.

"Me enteré que Phil (Harvey), el quinto Coldplay, voló un día temprano para ver uno de mis shows y me escribió que estaba muy contento y que muchas gracias por abrir para ellos", dice.

Ahora ella está por emprender su propia gira por Europa para promocionar su nuevo disco "Renacer", en el que habla de ansiedad, depresión y amor propio.

"Es el único disco que me escribo a mí misma, como que todos mis discos anteriores se los escribí a una relación y este es para mí", detalla.

El lanzamiento del disco será este 29 de abril y la gira comenzará en julio en España, aunque también comenta que incluirá a México en los shows.