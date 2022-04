Joss Favela nuevo coach en "La Voz Kids"

Ciudad de México.- Joss Favela como integrante del programa "Código Fama", a sus 12-13 años, ahora con 32 será coach de "La Voz Kids", ee la nueva temporada que inicia por Azteca.

En el marco de este remolino de recuerdos y emociones, el cantante comparte algo que le parece primordial: que los niños recuerden que si están allí es por sus propios sueños, no por los de su familia.

"Si tu familia te dice: échale muchas ganas porque todos te estamos viendo en casa, empiezas a pensar que el sueño no es tuyo sino que es de toda la familia, y es como decir ‘tengo que salir por todos los que están allá’ y eso al final no juega a favor, vienes a divertirte, a pasártela bien, para que cuando tengas 32 como yo, todos los recuerdos sean bonitos".

Una cosa que el cantante agradece mucho de cuando empezó en el medio es que su mamá siempre lo preparó para lo esencial.

Los otros coaches

"Mi mamá me decía: no pasa nada hijo", y claro que había frustración y me regañaban en las clases, estuve a punto de salir varias veces de ese programa, pero mi mamá me decía: no pasa nada, tú vienes por la experiencia a aprender".

Tengo mucha ganas de acompañarlos, dirigirlos de alguna forma, yo creo que me siento muy contento por ese lado de poder vivir de cerca esta experiencia pero con otra óptica", dijo.

Paty Cantú, Mau y Ricky y María León son los otros coaches con los que Joss Favela compartirá esta experiencia.

El estreno de esta competencia será esta noche a las 19:30 a través de Azteca Uno.