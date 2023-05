Carín León desmiente rumores; su nueva canción no habla sobre su situación sentimental

Hermosillo, Sonora. - Carín León e Isabel Alejandra Esquer se casaron el 4 de diciembre de 2021. Ambos son originarios de Hermosillo, Sonora. La pareja era muy unida, ya que Isabel era también la encargada de las Relaciones Públicas del artista, por lo que constantemente se le veía acompañándolo en sus eventos. Sin embargo, desde febrero del presente año, los rumores de su separación son cada vez más fuertes.

Todo comenzó cuando Carín fue captado sin su argolla de matrimonio durante los “Premios Lo Nuestro”, así como también durante su presentación musical junto a Grupo Firme en el Foro Sol. Un nuevo indicio de su posible divorcio hizo estallar las redes sociales hace unas semanas, cuando el cantante publicó en Twitter una fuerte indirecta: "En este perfil... No rogamos".

Hasta el momento, la pareja no ha compartido ninguna nueva fotografía juntos ni brindado alguna declaración oficial.

Recientemente, el artista de música regional mexicana ha vuelto a dar de qué hablar al respecto. Desde su cuenta de Instagram, Carín León compartió un pequeño video donde canta los versos de su nueva canción “Deja de chingarme”.

No es que seas mala persona. Simplemente no eres buena. Te ofrecí mi corazón. Te pasaste de cul... Por favor ya no me llames. Menos cuando andas borracha. Me cag…, no pienses que somos iguales por nada. Déjate ya de pend…, ni aunque me pagaras vuelvo a regresar. Ya no me mandes video ni dejes mensajes en mi memoria. Ya te bloqueé de todos lados, no sé cómo le haces para seguir apareciendo en tantos lugares. Por tu santa madre te suplico ser feliz, y a mí deja de ching…" Cantó el artista mientras tocaba una guitarra acústica.