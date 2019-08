Cardi B se defiende de quienes la acusan de robarle el Grammy a Travis Scott

LOS ÁNGELES, California.- En el nuevo documental de Netflix de Travis Scott, Look Mom I Can Fly, se incluye una escena que muestra al rapero "SICKO MODE" luciendo visiblemente decepcionado en el backstage de la entrega de premios en febrero cuando Astroworld perdió ante Invasion of Privacy, el álbum debut de Cardi en ventas multiplatino.

Poco después del lanzamiento del documento, los fanáticos de Scott acudieron a Twitter para argumentar que debería haber recibido el premio. Uno escribió: "Hermano, a nadie le importa que ni siquiera hayas escrito la mie#%&, Astroworld debería haber ganado ese Grammy". Otro intervino: "A Travis le robaron un Grammy Astroworld era fácilmente MUCHO".

Para el miércoles, toda la charla llevó a Cardi a compartir una serie de tweets que no solo defienden su álbum y sus habilidades, sino también su larga caminata hacia la entrega de premios.

"En mi álbum mostraba diferentes lados de mí", escribió. "Desde mi introducción hablando de mi [pasado.] A vivir mi mejor vida inspirando a la gente. Canciones de relación mientras pasaba por mi propio drama de relación para sacudir un ** como Bodak y ese A **. ¡Cada canción se volvió platino!".

"Lo hice todo mientras estaba embarazada. Vomitando, somnolienta, terribles resfriados y con prisa por terminarlo para poder comenzar a hacer videos musicales antes de comenzar a mostrar", continuó el artista de 26 años. "Paso 24 horas durante meses durmiendo en un sofá con mi embarazada deprimida ** en un estudio".

Esos fueron los comentarios que hizo Cardi B y que sin duda tienen mucha validez, pues ella ha comentado que no fue nada fácil vivir su embarazo y continuar trabajando.