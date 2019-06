Cardi B asegura no someterse a una cirugía plástica nunca más

Cardi B juró que no volvería a realizarse una cirugía plástica luego de haberse visto obligada a posponer varios conciertos para descansar y recuperarse de las operaciones que se hizo hace unas semanas.

La rapera acudió a su cuenta de Twitter para explicar las complicaciones que ha tenido.



“He estado entrenando mucho durante las últimas dos semanas porque no pienso volver a operarme nunca más. Pero tengo que reconocer que no he tenido un solo dolor de cabeza desde entonces”, escribió Cardi B.

Días antes, Cardi había compartido una imagen de sus pies donde claramente se podia percibir lo hinchados que estaban, lo cual sería un efecto secundario de la liposuccipon.

“Mira cómo mis pies se hinchan cada vez que tomo un avión, imagina mi cuerpo. Estas son las razones por las que mis doctores me dijeron que me tome un descanso de los shows”, señaló la cantante.

Cardi B’s swollen feet have absolutely finished me this Friday evening �� pic.twitter.com/4hhCXqFSwK — KG (@KIRSTYGRNT) June 14, 2019

Cabe señalar que la intérprete de “Press” reveló en julio de 2018 sus planes para someterse a cirugías plásticas después del nacimiento de su hija, Kulture; de igual manera, a inicios de mayo confirmó que se realizó la liposucción y un aumento de senos.