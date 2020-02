Cara Delevingne otra vez se pelea con Justin Bieber

Hace unos días Justin Bieber asistió al programa de televisión “The Late Late Show with James Corden”, donde afirmó que de las amigas de su esposa, Cara Delevingne es la menor favorita.

Desde hace unos meses, Justin apoyó al productor Scooter Braun, quien le quitó toda su música a Taylor Swift, lo cual hizo enfurecer a Cara, quien apoyó a Taylor.

Desde dicha situación, Bieber bloqueó a Delevingne de sus redes sociales y ella lo evidenció.

“Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas?”, escribió en su publicación.

Esta situación se viralizó en redes sociales y los fans de Cara se volvieron locos al encarar a Justin.

Justin bloqueo a Cara por el comentario que le dejó defendiendo a Taylor cuando se puso de lado de scooter y ahora ella publica esto, que mujer más icónica por dios la amo pic.twitter.com/x8mTudwBVL — A �� (@iFearlessSmiles) February 21, 2020

Aquí el vídeo completo de tal revelación: