Captan a dos conductores de ‘Venga la Alegría’ muy pegaditos

CIUDAD DE MÉXICO.- Anette Cuburu es una de las conductoras más queridas del público, por cada una de sus participaciones en el programa ‘Venga la Alegría’ donde se ha destacado por su belleza y talento.

Sin embargo en redes sociales ha comenzado a surgir un fuerte rumor de que podría estrenar un nuevo amor, aunque hasta el momento no ha ha hablaod al respecto.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Chamonic3 que se compartió un video, donde se puede ver a Annette muy cerca de su compañero William Valdés, con quien podría mantener una relación.

En la grabación se puede ver que la conductora se va acercando a William, mientras que este aparentemente le da un “beso” y hasta la abraza de una manera muy romántica.

William Valdez y Anette Cuburu ……se les ve demás pegados …., dicen que no es la primera vez pero ellos aseguran que no tienen ninguna relación ….” se puede leer en la publicación de Chamonic3.

Muchos usuarios han asegurado que esta “relación” sólo es para dar de que hablar o crear chismes, porque supuestamente hay rumores de que William podría tener pareja, lo que evidenciaría que no existe nada entre ambos.

Sin embargo hasta el momento no se ha podido confirmar la relación, porque ambos lo han negado rotundamente, pero ya los han visto que pasan tiempo muy pegaditos.

“Tipa amargada”: Annette Cuburu arremete contra Andrea Legarreta

Durante una entrevista para el canal de YouTube de MAra PAtricia Castañeda, donde Cuburo dio a conocer que en algún momento no tuvo una buena relación con Legarreta cuando formó parte del programa Hoy.

“Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, confesó.