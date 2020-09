¡Captan a Yadhira Carrillo saliendo de Televisa!

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo sorprendió a propios y extraños al ser captada saliendo de Televisa tras los rumores de su posible regreso a las telenovelas.

Ante el impacto de los reporteros por verla salir de la televisora de San Ángel, la actriz reveló que no está tan alejada de su vida profesional como algunos creen. “Muchas veces estoy aquí… yo sigo siendo parte de todo esto”, explicó.

De la misma manera, y luego de las especulaciones con respecto a que estaba peleando por un protagónico con Leticia Calderón, ex esposa de Juan Collado, Carrillo confirmó que su visita a la empresa no era por ese motivo.

“Estoy interesada en que la gente conozca a los perros del refugio, a los perritos de la calle que nosotros recogemos y vacunamos, esterilizamos y entregamos en adopción, entonces me gustaría poder hacer algún desfile o algo con ellos para que la gente pueda verlos”, manifestó.

No obstante, la artista no descartó volver a la pantalla chica. “Podría quizás hacer algo los días que no estoy con Juan, los días que estoy con Juan esos son intocables, pero si surge algo padre, con mucho gusto”.

Sin revelar si ya tiene alguna propuesta de algún productor de telenovelas, Yadhira sigue dejando en claro que su prioridad en este momento es estar junto a Juan Collado, quien lleva más de un año detenido en la cárcel acusado de varios delitos.