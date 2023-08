Captan a Bad Bunny luciendo collar de Kendall Jenner

ESTADOS UNIDOS.- Bad Bunny ha sido visto demostrando su cariño a Kendall Jenner, al lucir un collar con la letra "K" en honor a su nombre, mientras su relación parece continuar consolidándose.

La cuenta de Instagram "Not Skinny But Not Fat" fue la primera en señalar la coincidencia de joyería, compartiendo una foto del rapero luciendo un delicado collar en su Instagram Story con un pequeño dije de "K" y llamando al momento de coincidencia "Kaliente".

Los fanáticos rápidamente expresaron sus opiniones sobre la relación en la sección de comentarios.

Por qué tengo la sensación de que él la está 'usando' para obtener más fama fuera del mundo latino?", reflexionó una persona.

Otro explicó: "Ya llevaba esto hace meses en el partido de su equipo de baloncesto en Puerto Rico. Estaba en todas partes".

Otro de sus seguidores calificó al cantante "tan atractivo por ser tan tiernamente cursi".

Así fue como se habría “oficializado” su relación, según los fans

Los fanáticos han estado monitoreando cuidadosamente la relación entre la protagonista de "Keeping Up With the Kardashians" y el rapero puertorriqueño, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio.

Así fue como los fans notaron que la pareja publicó fotos en Instagram desde lugares similares, lo que parecía indicar que habían pasado unas vacaciones juntos en julio.

La sorprendente pareja aparentemente confirmó su relación cuando se mostraron cariñosos en el concierto de Drake a principios de este mes y se besaron públicamente de manera muy evidente.

Desde esa gran noche, ambos han compartido fotos insinuando que están juntos. Benito incluso compartió en su Instagram Story disfrutando del tequila 818 de Kendall.

Te puede interesar: Bad Bunny rescata a Kendall Jenner en concierto de Drake