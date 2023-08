Bad Bunny impacta al compartir fotos semidesnudo

Hermosillo, Sonora. - El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny, conocido como "el conejo malo", ha dado de qué hablar en las redes sociales al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. Estas imágenes, publicadas hace unas horas, ofrecen los momentos recientes que ha vivido el artista. Sin embargo, entre todas las instantáneas compartidas, una en particular ha capturado la atención de sus seguidores y del público en general.

En esta foto, "el conejo malo" se muestra prácticamente desnudo, captando la imaginación de su audiencia y generando una variedad de reacciones en redes. Esta foto reveladora de su físico ha generado una ola de comentarios y opiniones, mientras los admiradores no han dejado de elogiar la elección de Kendall Jenner como su pareja.

Instagram: badbunnypr

El cantante, de 29 años, ha estado ampliando sus horizontes y aspira a formar parte de las altas esferas de la industria del entretenimiento. Además de su destacada posición en la escena musical contemporánea, su historia de amor con Kendall Jenner lo ha llevado a participar en eventos exclusivos dentro del mundo de Hollywood. A pesar de esto, el artista siempre ha procurado mantener su vida privada en un segundo plano, lo que ha dejado a sus seguidores con pocos detalles sobre su día a día.

Se ha mantenido lejos del ojo público

La serie de fotografías compartidas por Bad Bunny esta mañana ha dejado a sus más de 45 millones de seguidores intrigados y atentos a lo que el artista tiene para mostrar. Las imágenes revelan diversos aspectos de su vida, desde escenarios que parecen sacados de películas, como extensas praderas y majestuosas montañas en ubicaciones desconocidas, hasta momentos íntimos en los que el cantante disfruta de su entorno.

No obstante, es una imagen en particular la que ha generado controversia en las redes sociales. En ella, Bad Bunny aparece sin ropa, aunque la foto se enfoca en su torso desnudo, dejando el resto de su cuerpo a la imaginación. A pesar de este enfoque sugerente, los comentarios no se han hecho esperar, y los seguidores no han dudado en expresar su admiración por la excelente condición física que el intérprete de "Where she goes" ha exhibido en esta imagen.