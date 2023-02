Captan a Amber Heard bailando "Como la flor" con un hombre

Tijuana, Baja California.- Amber Heard se alejó del ojo público luego de su mediático juicio por difamación a su pareja Johnny Depp, pero reapareció en redes bailando una canción de Selena Quintanilla en compañía de un hombre.

La actriz bailó "Como la flor" junto al asistente de una producción de Hollywood, Bernardo Triana. Ambos se aprecian muy sonrientes en la grabación de Tiktok.

¿Cómo se conocieron?

Según compartió Triana, colaboró durante 20 días junto a la artista de 36 años en el territorio de Antigua Guatemala.

Bernardo compartió en una publicación algunas fotografías junto a Heard y su emoción por participar en este proyecto: "Muchos saben que desde niño he soñado con poder salir en películas. Tal vez no fui un actor en esta, pero gracias a la experiencia estoy dando pasos para poder llegar a esa meta. Me llevo mucho aprendizaje, nuevas amistades y una mirada renovada para el futuro"!.

