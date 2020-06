Cantante de “Into the Night” Benny Mardones muere a los 73 años

ESTADOS UNIDOS.- Benny Mardones, mejor conocido por su éxito “Into the Night” de la década de 1980, falleció en su casa en California el pasado 22 de junio a causa de la enfermedad de Parkinson.

Según confirmó su productor, Joel Diamond, el cantante de 73 años perdió la batalla al Parkinson tras 20 años de larga pelea.

Ruben Armand Mardones, por su nombre real, nació en Cleveland, Ohio, el 9 de noviembre de 1946, hijo de un inmigrante de Santiago, Chile. Creció en los suburbios de Baltimore y sirvió en la Marina durante la guerra de Vietnam.

“Into the Night”, su más grande éxito, fue lanzado en 1989 por segunda vez después de “Where Are They Now?” en la estación de Arizona KZZP, que tocó el disco con una fuerte reacción, lo que llevó a un renovado interés en la canción.

El último deseo de Benny era donar su cuerpo a Parkinson para investigación y educación médica avanzada. Se espera que pronto se anuncie un servicio conmemorativo.

Con información de Variety.