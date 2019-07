Canta Francisco Céspedes al amor con FRONTERA

TIJUANA.- Son 63 años de vida, ahora luce una barba azul y un físico delgado, pero la esencia del romanticismo y el coqueteo es algo que no se le quita a Francisco Céspedes.

El cantautor cubano se encuentra en Tijuana como parte de la presentación que tendrá este sábado 27 de julio en El Foro, donde celebrará 20 años de esta Casa Editorial.



Con ese sentido de humor que lo caracteriza, el hombre de ojos verdes, trae a presumir “Cruzando destinos”, un material que incluye historias de amor y desamor.



Esta entrega es un espectáculo en el que confluyen elementos poéticos, teatrales y audiovisuales, entrelazándose con la música.



Con 28 años radicando en México y tener la nacionalidad mexicana, el cubano sostuvo que los nuevos géneros musicales como el reggaeton no son del todo su agrado.



“La vida es muy mediática, esas personas saben que son protagonistas, pero así mediáticas, la carrera hay que construirla, y hacer camino, eso es lo que ellos no entienden”, consideró.



Refirió a la gente que hace reggaeton, sin dar nombres, pero aplaudió a los que hacen reggae como Bob Marley que tenía sentido, según él.



“A mi me gusta Calle 13, me encanta, porque es una letra con contenido social, no cosas estúpidas que dicen otros”, puntualizó.