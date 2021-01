Canciones para celebrar la llegada de 2021

El año 2020 termina y lamentablemente no fue el año que todos hubieran deseado; hoy más que nunca, la humanidad anhela que 2021 sea mejor, por esa razón nos sumamos a esos buenos deseos y compartimos algunas canciones cargadas de esperanza y fe para celebrar el año nuevo. "Y a ver si espabilamos los que estamos vivos".

Para los melómanos del pop de los años 80 "Un año más", de Mecano, no puede faltar en su playlist; fue el tercer sencillo de la banda de pop española de su afamado álbum "Descanso dominical", que salió en 1988.

"Aunque divididos en dos podemos ser uno"

"New year's day", de U2 es considerada una de las mejores canciones de la historia; no puede faltar en ninguna de las presentaciones en vivo de la banda irlandesa y aunque no fue su objetivo, muchos de sus seguidores la han convertido en un símbolo de solidaridad y unión.

Ver los problemas del mundo desde una estrella

Para olvidarnos un poco de la realidad está la canción "Next year", de la banda de rock Foo Fighters, que te lleva a un viaje interestelar, esperando que el siguiente año todo resulte mejor; el sencillo se puede encontrar en su disco "There is nothing left to lose" de 1999.

Una celebración rockera

Para los amantes del rock está "Funky new year", un tema de la banda estadounidense Eagles que fue lanzada en 1993 en un EP que incluía también su éxito "Please come home for Christmas".

Lo importante es estar juntos

"Another year has gone by", es una balada de Celine Dion que no puede faltar en este inicio de año, incluido en su disco "These are special times" de 1997 y que logró vender más de 5 millones de copias en los primeros meses de su lanzamiento, evoca a la unión y a la fuerza para superar los problemas.