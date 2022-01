Camilo y Evaluna comparten nuevo video viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo es uno de los cantantes con más exito actualmente, el pasado 13 de enero dio a conocer su más reciente colaboración musical a lado de Wisin, que lleva por nombre ‘Buenos días’.

Algo que ha caracterizado al cantante colombiano ha sido que en cada uno de sus lanzamientos musicales, su esposa Evaluna Montaner se encarga de crear los ‘challenge’ que suelen hacerse virales en redes sociales.

Fue por medio de la cuenta de Instagram que Camilo publicó un video en el que aparece a lado de su esposa, quien a pesar de su avanzado embarazo no le impidió brindar los pasos de bailes para esta nueva canción.

En la grabación ambos artistas aparecen con un ‘look’ un poco relajado, con playeras totalmente holgadas acompañadas de un pantalón, estilo ‘hippie’ como se les ha caracterizado cada uno de sus ‘looks’.

Vuelve a la cama bebé, ‘Buenos días’” escribió el cantante.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos para la pareja: “no les voy a ganar pero lo voy a intentar”, “los amo mucho”, “hermosa Evaluna”, “me encanta esta nueva colaboración”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hay que recordar que Evaluna Montaner ha estado presente en cada uno de los proyectos musicales de su esposo, ya sea como dirección de video o hasta como modelo y protagonista del mismo.

¿Evaluna Montaner no podía tener hijos?

Fue por medio del podcast ‘En la sala with Evaluna”, que la cantante reveló que en algún momento llegó a pensar que no podría tener bebés, debido a que los médicos habrían acabado con su esperanza.

"Recuerdo que les conté como los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo la artista.