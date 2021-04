Camilo se declara fan de la música ranchera

HERMOSILLO.- No hay fronteras en la música, y eso lo sabe bien Camilo, quien ahora contempla la posibilidad de cantar mariachi en un próximo disco o colaboración.

El cantante colombiano, que acaba de lanzar su nuevo disco “Mis Manos”, asegura que el género ranchero y el regional mexicano han sido parte de su vida desde siempre.

Más allá de tener planes, es lo que falta en mi vida y cotidianidad. Yo cuando estaba chiquito, llegué a pensar que el mariachi podría ser nuestra (de Colombia), y está tan viva en mi país que lo sentimos propio”, dijo Camilo en videoconferencia con los medios.

Tanto le gusta el género, que el intérprete lanzó una colaboración musical con la banda norteña Los Dos Carnales, con la canción “Tuyo y mío”.

“Me declaro fan de Los Dos Carnales. Rescato profundamente de haberlos conocidos y no sé si es algo profesional o personal, pero están orgullosos de sus raíces, de quiénes son, de su identidad. Me genera mucha sed de seguir buscando mi identidad, mi raíz, y haberlos conocido a ellos, a su papá, a su familia, a sus amigos, a la manera en que disfrutan su carrera e instrumentos, en su identidad”, contó.

Respecto a su nuevo álbum “Mis Manos”, no lo considera en sí como un disco, sino una experiencia de vida que dedica a sus fans, a sus seres queridos y su esposa Evaluna Montaner

“Este álbum no es un álbum para mí, es mi proyecto de vida (…) Es un paso en mi vida. No es venderles nada, al contrario, es compartirles un poco de aquello que mi intuición me ha ido dictando paso a paso”, explicó.

“En el álbum físico, en el librito, escribo un montón acerca de la motivación y dedicatoria. Está dedicado, primero que todo, a aquella porción de creatividad que es un regalo de Dios, y a mi familia, mis amigos y a mi equipo de trabajo, pero, sobre todo, a Evaluna que es fuente clara de mi inspiración, y por supuesto, la tribu, que es lo que me ha permitido que mis canciones no sean una experiencia mía nada más, sino sentir que están teniendo un impacto real en situaciones reales”, expresó.

Su conexión con Dios también es clave en la carrera de Camilo, y compartió cómo es que ha logrado mantener la fe en un mundo que cada vez se vuelve más intolerante con la religión.

“Siento que lo más interesante acerca de la posibilidad de uno de conectar con la divinidad es que cada conexión es diferente. En esa medida, gran parte de lo que ha espantado de tener sed, de conectarse con Dios ha sido el creer que hay que encajar en un estándar de x o y manera para que sea una relación valida. En mi caso, mi relación con Dios es mi néctar, centro y primer núcleo de toda mi vida”, refirió.

SOBRE EL DISCO “MIS MANOS”

-Acaba de lanzar el sencillo “Millones” como promoción de este nuevo disco.

-El disco debutó en el Top 5 de Billboard en las listas “Top Latin Albums” y “Latin Pop Albums”.

-El videoclip de “Millones” fue dirigido por su esposa Evaluna Montaner y Santiago Achaga.

-Los 11 temas del álbum son algunas composiciones que Camilo hizo durante la pandemia, reflejando en algunas su vértigo, inseguridad y temor por lo vivido.

-En este disco, Camilo juega con ritmos de bachata, sin dejar del lado el urbano que tanto lo caracteriza.

-Actualmente, Camilo es coach de “La Voz Kids Azteca 2021”, donde tiene en su equipo al pequeño sonorense Santiago Flores.