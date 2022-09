Camilo no se quitaría su bigote por esta razón

MÉXICO.- Camilo es uno de los cantantes contemporáneos más exitosos. Sus temas y su carisma han captado la atención del público. Este miércoles se presentó en la Arena Ciudad de México y el lugar quedó abarrotado.

Una de las cosas que más llama la atención de su imagen es su peculiar bigote. El intérprete de “Tutu”, al ser cuestionado sobre el porqué de su estilo en entrevista con Pepe Garza, explicó: “Un día, molesto, me puse los bigotes arriba. Eran unos mini bracitos, me tomé una foto y la subí a redes sociales”.

En realidad, al principio a la gente no le gustó su bigote, pero él decidió mantenerlo: “Todo el mundo empezó a odiarlo y me gustó tanto esa reacción que me lo dejé”.

A Evaluna es a quien más le gusta su look

Camilo confesó que durante unas vacaciones se lo quitó, pero que al verse al espejo no se sentía él mismo, por lo que volvió al look que lleva hasta el día de hoy. Sin embargo, dijo que no considera que su bigote haya sido algo clave para el éxito de su carrera.

Yo no soy tan supersticioso, la verdad, si mi carrera dependiera de que tengo bigote o no, creo que sería una carrera bastante frágil”, apuntó.

De cualquier modo, le ha estado yendo cada vez mejor, por lo que prefiere no cortar su bigote ni “tentar a la suerte”. Además, a su esposa Evaluna es a quien más le gusta su look, y no quiere tener ‘problemas’ con ella.