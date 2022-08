Camilo le pide "perdón" a señora por haberle "gritado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo actualmente es uno de los cantantes más populares de la música pop, recientemente con su colaboración con Grupo Firme con el tema de ‘Alaska’ no ha dejado de estar en tendencia.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram el cantante colombiano compartió una experiencia en la que hizo sentir “incómoda” a una señora que se encontraba cerca de él.

El esposo de Evaluna Montaner reveló que se encontraba en el interior de su vehículo el cual ya tiene dañado el sensor para poder bajar el vidrio, entonces para poder el asomarse hacía afuera tiene que abrir la puerta.

El intérprete de “Millones” se encontraba fuera de casa de uno de sus amigos y al irse quiso hacerles una broma fue entonces que abrió la puerta y les gritó: “¿Que mira?” con el propósito de asustarlos y a los segundos aceleró y se fue del lugar.

Pero después se percató que también estaba una señora paseando un perro a la que seguramente “asustó”, ante los ojos de la mujer posiblemente pudo haber pensado que Camilo le habría gritado.

Señora si está viendo esta historia yo le pido de favor que me escriba un dm y que me deje explicar lo que pasó, perdón, eso que hice no me representa, no soy yo.