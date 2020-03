Camila Sodi sobre Covid-19: Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos

Días atrás la actriz Camila Sodi informó que había dado positivo al coronavirus al igual que su hija Fiona Luna, hija de Diego Luna.

En ese momento compartió en sus historias de Instagram, “los síntomas son distintos en cada quien, yo no subí de los 37.5° de temperatura, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca seca…”.

Dijo que "cada día es diferente , unos mejores que otros . Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos".

Comentó que "lo único que me me ha servido diario , es tener una actitud positiva y estar agradecida . Es una gran enseñanza para todos . Vamos a estar bien . Muy bien . Todos . Regresar a lo importante como especie . Lo importante que es estar junto a los que amas , cuidarlos , disfrutarlos y agradecerles su amor. Amar. Ver. Despertar. Ser parte de una comunidad global que no está definida por nuestra raza , ubicación geográfica, gobernantes o economía. Una comunidad global de humanos conscientes . Que se cuidan unos a otros y cuidan a su planeta �� hermanos y hermanas que cuentan los unos con los otros para darse la mano en las buenas y en las malas . Ver a los ojos a un extraño y tener fe y certeza que puedes confiar en él o ella . Construyamos pues ese puente que nos falta entre el miedo y el amor y caminémoslo juntos ".