Camila Sodi responde a las críticas al utilizar filtros

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Sodi se ha caracterizado por ser una de las actrices más guapas del medio del espectáculo, sus participaciones en distintos proyectos de cine la han colocado como una de las favoritas por parte del público.

Además la actriz es una de las figuras públicas más activas en sus redes sociales donde siempre busca la manera de interactuar con sus seguidores, con distintas dinámicas y publicaciones que hace.

Aunque la belleza de Camila es evidente, para muchas persona ha “abusado” el uso de los filtros en distintas fotografías y videos que en ocasiones publica, incluso otros han señalado que “no se parece a ella”.

Ante lo sucedido Sodi no pudo quedarse de brazos cruzados y decidió responder al ‘hate’ que estaba recibiendo con algunas historias de su Instagram, donde se dejó ver sin maquillaje y un look muy natural, con el objetivo de dar un mensaje de que no ocupa los filtros para lucir bien.

Este es un video sin filtro para todos aquellos que estamos traumados, no filtro, no maquillaje", dijo la artista.

Hay que recordar que Camila es sobrina de la cantante, Thalía, con quien en repetidas ocasiones ha sido comparada físicamente, a pesar de que es algo con lo que vive en su día a día no le molesta.

Pero ante tantos comentarios que le hicieron llegar en los últimos días la actriz decidió hablar al respecto y dejó en claro que el parecido que existe en ambas es debido a que son familia y que ya es algo que deberían de “superar”.

Conquistando Instagram con escote

Hace uno días la actriz compartió una fotografía que en poco tiempo se volvió tendencia debido a que su vestido robó la atención de sus seguidores al tener un hermoso estampado de lunare y un escote que permitió ver sus atributos.

Su seguidores como siempre le hicieron llegar sus comentarios en la que la mayoría coincidía que se veía radiante.

Con información de TV Notas