"Camgirl", más allá de un desnudo por webcam

Se dio la tercera llamada. Frente a la cámara de un celular apareció una chica advirtiendo que iba a hablar un poco sobre su vida y por qué se convirtió en una camgirl. Desde ese momento, el público la acompañó por cada rincón de su habitación y hasta pudo interactuar con ella. Así es la magia del Ficstream, un género dramático que ha surgido debido a la cuarentena que vive México.

"(La productora) Luly Garza ya había pensado en este formato hace muchos años, pero por diversas razones nunca se llevó a cabo; sin embargo el confinamiento nos orilló a retomar la idea y Luis Sierra escribió el texto para este medio, porque nos dimos cuenta que era un lenguaje totalmente diferente a los que ya conocíamos y las convenciones del teatro o el cine. Un guion o un libreto no eran suficientes para este nuevo formato que llamamos Ficstream", dijo la actriz Alejandra Vera, protagonista de "Camgirl".

Dar vida a la historia de Cozy Cozy Queen tuvo su desafío porque no sólo fue lograr una interpretación convincente, sino tener un buen manejo de la cámara, pues la contingencia no permitió que estuviera con ella un camarógrafo.

"Yo me preparé como actriz de teatro y es muy diferente el lenguaje ante una cámara. Además esta no era cualquier técnica, porque no es cine, no es televisión, no es live, es Ficstream; ese fue el gran reto, pero siempre estuve acompañada de mi director para llegar a este resultado", comentó.

La actriz preparó su espacio con lo que tenía para recrear el cuarto de una chica que se dedica a desnudarse ante una cámara por dinero, espacio que ni la productora o el director conocen.

El reto en este nuevo medio para las artes escénicas comienza desde el papel, porque el escritor debe pensar además de la trama, en cuál es la mejor manera de aprovechar las características de las plataformas digitales.

"Al final de cuentas hay un trabajo de composición dramática y lo mismo sucede en el teatro, en el cine, en las series. Esta discusión de los lenguajes se anula un poco porque todo es drama y éste tiene unas reglas muy claras. Es un personaje en situación de conflicto y la idea es que te conmueva. En esa misma lógica, el Ficstream tiene sus propias reglas en términos del lenguaje, pero en el fondo lo que más pesa es el vehículo dramático.

"El desafío real fue el mismo para la actriz y la productora. Como es un lenguaje nuevo, todo es prueba-error, y en términos dramáticos también: qué puede funcionar, el ritmo, el tono. Siempre es difícil abrir brecha y a todos nos ha tocado hacerlo. En términos de composición dramática estás escribiendo para internet, entonces te tienes que ajustar a ese tono", comentó Luis Sierra, quien también dirige esta obra.

Comentó que parte de las entradas para esta obra será destinada para la Casa Xochiquetzal, la cual ayuda a mujeres que se dedicaron al sexo servicio y estuvieron en situación de calle.

"Todos la estamos pasando mal, pero hay gente que la está pasando más mal, entonces queremos dar a conocer ese mensaje en el que estamos apoyando a esta institución. Lo hacemos con mucho orgullo y mucho gusto", expresó Luis Sierra.

Camgirl comenzará su temporada formalmente el 28 de mayo, de jueves a domingo vía Zoom, y se pueden adquirir los accesos a través de Cartelera de Teatro.