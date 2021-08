Caeli responde a quienes la acusan de querer colgarse de la fama de YosStop

MÉXICO.- Después de exponer a YosStop en su cuenta de Youtube por el acoso cibernético que por varios años le habría hecho, Caeli recibió varias críticas por parte de los fans de la influencer, quienes acusaron a Patricia Santaolalla por querer colgarse de la fama de Yosseline “N”.

“Nomás hablas de Yoss y te haces famosa y lo sabes, mija”, le expresó un usuario de la plataforma de TikTok, a lo que Caeli decidió responder y confrontarla, pues aseguró que ella tiene más fama y seguidores que YosStop.

Yo empecé YouTube antes que Yoseline N. Yo he tenido siempre, tengo hasta ahora más suscriptores, mucho más que Yoseline N, ¿por qué me querría colgar de su fama cuando ella es la que por más de 8 años hizo videos con mi nombre, llamándome, bulleándome de la peor manera? ¿Quién se quiso colgar en todos estos años de alguien más? ¡Ay no sé, ¿me pueden decir?!”, expresó Santaolalla en su vídeo.

Ante la molestia de estos comentarios negativos, la misma creadora de contenido cuestionó a los internautas sobre su doble moral por no haberse pronunciado ante las burlas pasadas que YosStop hizo hacia Caeli.

“Después de años de ser abusada por esta mujer no puedo alzar la voz, porque si alzo la voz quiere decir que me estoy aprovechando del momento, cuando ella alzaba la voz mintiendo y diciendo cosas de mi , era de jajaja, y todos iban y bulleaban verdad. Pero ahora es de, ¿cómo? La Caeli se quiere de la Yoss, de su fama. ¿De su fama como está en estos momentos? No gracias”, contestó la joven hacia la usuaria que la juzgó.

CAELI DENUNCIA ACOSO CIBERNÉTICO A YOSSELINE “N”

Fue hace tan solo unos días que Caeli decidió romper el silencio y recordó que desde hace ocho años que la youtuber se dedicó a criticarla y fue su objeto de burlas.

Tras las palabras de arrepentimiento de YosStop que envió desde la cárcel donde afirma estar reflexionando sobre sus actos tras ser vinculada a proceso por pronografía infantil, Caeli rompió en llanto cuando contó la ocasión en la que Yosseline subió un vídeo titulado “Caeli es una put*”.

“YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente se burle de mí, porque lo que ella dice en sus videos toda la gente va a actuar y va y te lo dice”.