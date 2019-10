Cada cabeza es un mundo y acaban de perder a su papá: Angélica Vale

José José era como su tío, dice Angélica Vale. Creció con él y con sus hijos Marysol, José Joel y hasta vio nacer a Sarita, la hija menor del Príncipe de la canción, que hoy se encuentra en el ojo del huracán por no revelar datos sobre el paradero de su padre, ni siquiera a sus dos hermanos mayores.



"La verdad duele que esté pasando todo esto, todo el relajo que están armando, sí está muy feo (...) yo lo quiero mucho a él y lo voy a querer siempre, me duele que esté pasando todo esto, la separación. Yo no sabía nada, me duele porque Pepe era un hombre maravilloso, un gran ser humano, simpático, era un hombre querido, adorable, espero que así lo recordemos y que este relajo ya pase", dijo la actriz durante una visita a la Ciudad de México este lunes para promocionar el primer anime hecho en un contexto mexicano para Netflix: "Seis Manos", donde le da voz a la policía "García".



Tras enterarse de la noticia, dijo, se puso en contacto con los hijos de José José, pero no tuvo éxito con la menor.



"He hablado con Pepe (José Joel) y le mandé un mensaje a Marysol, obviamente con Sarita intenté pero es imposible comunicarse con ella (...) ellos saben que son mis hermanos, crecimos juntos".

Respecto a la hija menor del Príncipe, que hoy se ve envuelta en polémica por su manejo de la muerte de su padre, Angélica no quiso opinar mucho porque también tiene historia con ella.



"Quiero mucho a Sarita, a Sarita la conocí desde niña, desde que nació, no entiendo nada, estoy perdida pero cada cabeza es un mundo y los tres acaban de perder a su papá, yo sé lo que es (perder a un padre), están viviendo algo muy doloroso, (lo que sí puedo es) desear que esto pase".



Angélica Vale fue hija de José José en la versión mexicana de "Betty la fea", titulada "La fea más bella". Su madre, Angélica María, también estuvo en la telenovela, sin embargo, la amistad entre su madre y el cantante data de los 70, pues Angélica María fue juez del festival OTI en el que descubrieron a José José.



A través de un comunicado publicado recientemente, Sarita Sosa dio a conocer que se harán dos homenajes a su padre, uno en Miami y otro en México, pero pidió paciencia, ya que aún están trabajando en definir las fechas de los mismos.



Las quejas de los hermanos mayores de Sarita, Marysol y José Joel, era que ella cambió inesperadamente de residencia a su padre.



Descubre el mundo del anime.



La actriz externó su sorpresa al descubrir el gusto de los mexicanos por el anime.



"soy García, soy la policía del pueblo que al principio está muy aburrida porque cree que nada extraordinario pasa en el pueblo, pero está muy equivocada porque todo pasa en el pueblo.. Me encanta poder ser parte del primer anime basado en México".



Agregó que su personaje es una mujer de los 70 pero trae todo el feminismo en ella. Angélica también pudo hacer el doblaje al inglés.



La serie "Seis Manos" se estrenará el próximo 3 de octubre por NETFLIX, es una historia de Brad Graeber y Álvaro Rodríguez que se desarrolla en el México de 1970. Aunque se desarrolla en el país, gira en torno a las artes marciales.