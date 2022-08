CNCO habla sobre lo que viene tras el anuncio de su separación

MÉXICO.- Tras la sorprendente revelación del grupo CNCO durante la entrega de Premios Juventud, en donde informaron su decisión de separarse y cerrar una de las mejores etapas de sus vidas, los integrantes de la agrupación musical se mostraron positivos respecto a lo que les depara el futuro como solistas.

Durante la entrevista con "El Universal", expresaron:



Fue una noticia muy grande para nuestros seguidores, pero estamos muy emocionados por lo que viene. No tomamos esto como algo triste, sino como algo emocionante, es un reto para todos nosotros para reinventarnos y buscar nuestro propio camino"

CNCO lanzará un último álbum



Afortunadamente para sus seguidores, la banda adelantó que aún les queda un último capítulo por escribir, es por ello que será hasta el próximo año cuando CNCO termine definitivamente, mientras tanto, grabarán un par de temas más en conjunto:

Todos tenemos planes de seguir en la música y es lo que vamos a hacer, estaremos en el mismo camino de la música pero haciendo lo que nos gusta"



Pero el que continúen por separado, no quiere decir que nunca vuelvan a verse ni mucho menos que ya vayan a trabajar juntos, pues aseguran que si en algún momento les nace la idea de realizar alguna colaboración, encantados lo volverán a hacer: "El que se separe CNCO no quiere decir que no nos vamos a volver a ver en la industria, vamos a seguir trabajando, si nos vemos por ahí obviamente escribiremos juntos".