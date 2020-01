Buscan romper barreras de género con Mulán

MADRID.- La directora de la nueva versión del clásico de Disney "Mulán", Niki Caro, ha destacado el importante papel de "Mulán" como representación de la mujer y su capacidad para romper barreras de género.

"Mulán", que llegará a los cines el próximo 27 de marzo, se suma a la creciente lista de películas dirigidas por mujeres en las que es también una mujer la que protagoniza y lleva las riendas de la acción.

En este sentido afirma: "cuando era una adolescente y empecé a pensar en hacer cine, en ser directora, no había ningún referente, ningún modelo a seguir. Honestamente pensé que nadie me iba a dejar hacer esto. De hecho, pensaba, ¿de qué manera puedo pasar de incógnito y que no se den cuenta de que soy una mujer?""

Una visión que, años después, se ve representada en cierto modo en el papel del personaje de "Mulán", quien tiene que disfrazarse y fingir ser un hombre para poder luchar con el resto de soldados. "Qué maravilla es que, años después, pueda contar esta historia con orgullo y como una directora de cine", subraya Caro.

En esta línea, la directora destaca tanto la figura de "Mulán" como el papel de Liu Yifei, la actriz que da vida al querido personaje en la versión de 2020. "Mulán nos representa a todas. Somos criaturas dinámicas y eso es lo que yo quiero mostrar en la película", apunta.

Y añade: "Liu Yifei es una actriz con un gran talento, tiene un don. El alcance de su emoción en esta película es épico, de igual manera que la película en sí. Puede romperte el corazón sólo con la manera en que mira a su padre o dejarte sentada en la silla alucinando con lo que es capaz de hacer físicamente".

La neozelandesa, que ya ha dirigido a actrices como Jessica Chastain en "La casa de la esperanza" (2017) o Charlize Theron y Frances McDormand en "En tierra de hombre" (2005), tiene un largo bagaje a los mandos de un largometraje.

"Las mujeres somos muy buenas haciendo cine y creo que películas como estas nos permiten demostrar lo buenas que podemos llegar a ser. Eso sí que es realmente gratificante", explica.

"Mulán", con una estética renovada y con una historia contada de manera más realista, entra a formar parte de la importante lista de películas Disney que ahora cuentan con su versión en acción real. Se une, por tanto, a títulos como "Dumbo" (2019), "El rey león" (2019), "Maléfica" (2014), "Aladdin" (2019) o la futura "Cruella", prevista para 2021.