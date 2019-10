Busca Will Smith ayudar a la humanidad

LOS ÁNGELES, EU.-A sus 51 años, Will Smith ha interpretado personajes de todo tipo en filmes como Hombres de Negro, Yo, Robot y Soy Leyenda, pero encarnar a Henry Brogan en Proyecto Géminis comulga con su estilo de vida actual como nunca antes.



Estoy experimentando una transición en mi vida, más que nunca estoy viendo mi rol en el mundo como un rol de servicio.



"En mis años de juventud tenía mucha ambición, quería poner puntos en la tabla y ahora estoy en una posición en la que la pregunta principal que me hago antes de hacer cualquier cosa es ¿cómo ayuda a la humanidad? Y esto ha guiado mis decisiones actuales", expresó Smith ayer en conferencia de prensa para presentar el largometraje, que estrena en México el próximo viernes.



En la película, en la que comparte créditos con Mary Elizabeth Winstead y Clive Owen, Smith encarna a un agente que debe enfrentarse a un clon de él mismo, pero de 23 años, algo que también lo motivó.



"Mi yo joven era salvaje e increíblemente aguerrido, a los 23 años yo era inocente, ambicioso, y hay un poder ahí, un poder que de hecho ahora estoy intentado recuperar en mi vida.



"Los últimos años me he sentido atrapado con el éxito que he tenido, y las decisiones que he tomado han sido más pequeñas intentando proteger a Will Smith, pero mis 58 años serán épicos, saltaré de un helicóptero por encima del gran cañón intentando regresar a ese hermosa valentía", compartió.



Para el actor, la trama de Proyecto Géminis, dirigida por Ang Lee, además de cautivar con su producción, invita a la audiencia a reflexionar sobre sus propias acciones.



"Amé la idea filosófica de que nosotros plantamos las semillas de nuestra propia destrucción, realmente somos nuestro peor enemigo, tomamos decisiones en la vida que despiertan emociones, de las que no podemos culpar a nadie más y creamos esta batalla en la que intentamos sobrellevar nuestro karma.



"Es una forma muy ingeniosa y creativa de recordarnos que somos los arquitectos de nuestros ascensos o descensos", explicó.