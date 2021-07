Bryan Cranston: se preocupa por Bob Odenkirk

Los Ángeles.- El actor Bryan Cranston mostró este miércoles su preocupación por el estado de salud de su "amigo" Bob Odenkirk, que el martes fue hospitalizado en el estado de Nuevo México (EE.UU.) tras desmayarse durante el rodaje de la serie "Better Call Saul".

Hoy me desperté con una noticia que me ha hecho estar ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó ayer en el set de 'Better Call Saul'

Escribió Cranston en su cuenta de Instagram.



El protagonista de "Breaking Bad" (2008-2013) aseguró que Odenkirk continúa ingresado en un hospital de Albuquerque (EE.UU.).

Enviarle pensamientos positivos

"Está recibiendo la atención médica que necesita pero su estado no se conoce de manera pública todavía. Por favor, toma un momento de tu día para pensar en él y para enviarle pensamientos positivos y oraciones", pidió.



Aaron Paul, que también fue compañero de Odenkirk en "Breaking Bad", envió asimismo un mensaje de apoyo al actor.



"Te quiero, mi amigo", escribió Paul en Instagram en una publicación acompañada por una foto de Odenkirk.



El protagonista de "Better Call Saul", que tiene 58 años, se desmayó el martes en el rodaje de la serie en Nuevo México y fue inmediatamente asistido por el equipo de esta producción televisiva.



Por ahora se sabe que continúa en un hospital, pero no se conoce ni su estado de salud ni el motivo por el que el intérprete se desmayó.

La última temporada de Better call Saul

Odenkirk alcanzó la fama por el papel del abogado Saul Goodman en la aclamada serie "Breaking Bad" (2008-2013).



El éxito de su personaje lo llevó a tener su propia serie derivada, que bajo el título "Better Call Saul" ha impulsado aún más la carrera de Odenkirk.



"Better Call Saul" se estrenó en 2015 y se despedirá con su sexta temporada, que es la que están rodando ahora.



Al margen de la televisión, Odenkirk presentó este año en los cines el violento y crudo thriller de acción "Nobody" (2021).