Britney Spears vuelve junto a Elton John con "Hold Me Closer", tras 6 años sin sacar música

Tijuana, Baja California.- La canción "Hold Me Closer" de Britney Spears junto a Elton John podría ser el nuevo éxito de la temporada, es una mezcla de la música disco, clásicos y ritmos modernos.

Este nuevo lanzamiento representa el tan esperado 'come back' de la princesa del pop a su carrera musical y sin duda alguna, escogió a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos para ello.

El video es tendencia es las distintas plataformas, acumula 748,274 vistas en sus primeras horas de estreno del pasado 25 de agosto.

La canción de base es "Tiny Dancer" del mismo famoso y con referencias a "The One" y "Don't Go Breaking My Heart", fue producida por Andrew Watt.