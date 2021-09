Britney Spears se dice "aliviada" tras ser absuelta en la investigación por agresión

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears puede seguir bailando hasta que el mundo se acabe ahora que los fiscales han decidido no acusarla de delito menor de agresión.

"Britney se siente aliviada de dejar esto atrás", dijo una fuente al portal Page Six después de que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura anunció el miércoles que se había negado a presentar cargos contra la estrella del pop por una disputa reciente con su ama de llaves.

“Todo el 'incidente', si es que se puede llamar así, fue exagerado. Nunca debería haberse convertido en una gran tarea pendiente, y la gente de la oficina del fiscal del distrito no debería haber tenido que perder su tiempo y recursos investigándolo”, agregó la fuente. "Dicho esto, Britney entendió que se debía realizar la debida diligencia una vez que se presentó la denuncia, y estaba dispuesta a cooperar para limpiar su nombre".

Spears, de 39 años, había sido acusada de golpear un teléfono celular de la mano de su ama de llaves el 16 de agosto, dos semanas después de que el empleado llevó a los perros de la cantante de "Toxic" a un veterinario y no los trajo de regreso a casa.

Sin embargo, la oficina del fiscal del distrito dijo en un comunicado de prensa el miércoles que el "ama de llaves no tenía heridas visibles" y que solo el protector de pantalla de su teléfono había sido "dañado" durante la discusión con Spears.

Como resultado, no había "pruebas suficientes de que hubiera ocurrido un crimen", concluyó DA Erik Nasarenko.

"Britney está agradecida por el resultado y quiere seguir adelante para poder concentrarse en el problema más grande que tiene entre manos: poner fin al control incesante de su padre sobre ella", nos dijo la fuente, refiriéndose a la batalla en curso de la ganadora del Grammy por tener a su padre separado. Jamie Spears, destituida como curadora de su patrimonio.

El abogado de Britney, Mathew Rosengart, también elogió a la oficina del fiscal de distrito el miércoles por hacer "lo correcto" al limpiar el nombre de su cliente.

"Esto no era más que forraje sensacionalista de la prensa sensacionalista, un material fabricado y exagerado", dijo, ella dijo "con respecto al presunto daño a un protector de teléfono celular, sin golpes y obviamente sin lesiones", dijo Rosengart en un comunicado a Page Six. "Si esto involucrara a Jane Doe en lugar de Britney Spears, no se habría investigado ni cubierto en absoluto".