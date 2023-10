Britney Spears revela que fue obligada a tomar Litio bajo tutela de sus padres

LOS ÁNGELES.- Tras el lanzamiento de las memorias de Britney Spears, muchas personas han decidido enfocarse en su pasada relación con Justin Timberlake o sus piques con Christina Aguilera; sin embargo, lo que más ha impacto a los fanáticos son las confesiones sobre lo que realmente sucedió bajo la tutela de sus padres.

De este modo, los lectores han indicado que la intérprete de "Out from Under" afirmó que fue forzada a consumir Litio, un medicamento para tratar problemas de salud mental, durante los 13 años que estuvo bajo el control de sus padres.

Te vuelve extremadamente lenta y letárgica... Me sentía desorientada. Con el litio, no sabía dónde estaba ni a veces quién era. Mi cerebro no funcionaba como solía hacerlo", confesó en su libro.

No se me escapó que el litio era el medicamento que habían recetado a mi abuela Jean, quien más tarde se suicidó", añadió.

Respecto a su abuela, Emma Jean Spears, la 'Princesa del Pop' también detalló que su esposo, es decir el abuelo de Britney, era un agresor familiar al igual que su padre.

Uno de los hijos de mi abuela murió tres días después de nacer. Mi abuelo envió a mi abuela al Southeast Louisiana Hospital, aparamentemente una horrible institución mental en Mandeville, donde le dieron litio".

La situación afectó tanto a su abuela que, en 1966, su abuela se suicidió a los 31 años con una escopeta ante la tumba de su hijo fallecido, justo en octavo aniversario de su muerte.