Britney Spears revela que su abuela también fue víctima de abuso familiar: "Las tragedias son hereditarias"

ESTADOS UNIDOS.- A menos de dos semanas de la publicación del libro de memorias de Britney Spears, 'The Woman in Me', se ha compartido un pequeño fragmento en el que la cantante revela que su abuela también fue una víctima de violencia familiar por parte de su esposo.

Las tragedias son hereditarias. Mi segundo nombre, Jean, es de mi abuela Emma Jean Spears, quien era llamada solo Jean", confiesa en su libro. "He visto fotografías de ella y no puedo imaginar porqué todos piensan que nos parecemos tanto. Tenemos el mismo tono de rubio".

Britney Spears grandmother Emma Jean was put into a mental health facility and forced to take lithium. 50 years later, they did it to her granddaughter too #TheWomanInMe pic.twitter.com/Ny5iQT6HCu— Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) October 16, 2023

De este modo, la intérprete de "Everytime" procede a explicar que a pesar de la corta edad de su abuela, cargaba con una gran responsabilidad y una pesada angustia debido a su esposo, y abuelo de Britney.

Su esposo -mi abuelo June Spears- era un agresor. Uno de los hijos de mi abuela murió tres días después de nacer. Mi abuelo envió a mi abuela al Southeast Louisiana Hospital, aparamentemente una horrible institución mental en Mandeville, donde le dieron litio".

En la mayoría de los casos, el litio es usado como medicamento para controlar o intentar apaciguar trastornos mentales, tales como la depresión o la bipolaridad; sin embargo, dicho ingrediente puede causar graves efectos secundarios, especialmente en personas que no requieren de dicha medicación.

En 1966, cuando mi abuela tenía 31 años, se suicidió con una escopeta ante la tumba de su hijo pequeño, ocho años después de su muerte", concluyó.

'The Woman in Me' será publicado el próximo 24 de octubre.

Tras ser liberada de la tutela de su padre Jamie, Britney ha sido bastante contundente con el desprecio que siente hacia su familia, especialmente su padre, quien controló su carrera y vida personal durante más de una década.