Britney Spears pensó en quebrarse una pierna para no tener que actuar al no permitirle cancelar conciertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo y la conmoción que causó en la población el testimonio de Britney Spears durante la audiencia por su tutela, se rescató una entrevista de la cantante donde habla que no le permitían cancelar conciertos, al menos que se quebrara una pierna.

En 2015, Britney se presentó en “The Kyle and Jackie O Show”, donde el presentador Jackie O Henderson le preguntó a la cantante que si qué opinaba sobre que en ese entonces Iggy Azalea había cancelo su gira de conciertos debido al agotamiento.

Pero antes de que Britney le diera la respuesta, Jackie le preguntó también si la industria musical era difícil, a lo que la “Princesa del Pop” le dijo:

Sí, nunca he podido cancelar un programa a menos que me rompa la pierna o algo así. Quiero decir, eso sería muy bueno”, expresó.

La intérprete de “Over Protected” agregó que la industria musical no es difícil, pero sí es agotadora, aunque en ese momento su horario no era tan malo, ya que tenía la residencia en Las Vegas y después de los conciertos de la temporada “Piece of Me”, descansaba dos semanas, las cuales las aprovechaba para estar con sus hijos.

"Piece of Me Tour", 2018. Britney Spears

BRITNEY A PUNTO DEL DESMAYO

La entrevista realizada en Australia salió a la luz después de que en 2018, “The New York Times” publica un informe donde afirma que Britney fue obligada a trabajar mientras ardía en fiebre.

Los fans de la cantante, de 39 años de edad, también hicieron viral un video tomado en un concierto que ofreció en el Borgata Event Center de Atlantic City, Nueva Jersey, el 19 de julio de 2018, donde la estrella revela que se siente enferma y está a punto de desmayarse.

El medio estadounidense también publicó que en una audiencia a puerta cerrada que Britney tuvo en 2019, aseguró que la obligaron a actuar mientras sufría una fiebre 40 grados centígrados, destacando que fue “uno de los momentos más aterradores de su vida”.