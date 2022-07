Britney Spears llama "hipócrita" a su mamá, luego de que le suplicara acercarse a ella

ESTADOS UNIDOS.- El drama de la familia de Britney Spears continúa. Recientemente, su madre, Lynne Spears hizo público su deseo de acercarse a su hija mayor, y compartió capturas de pantalla de supuestas conversaciones donde mostraba que había estado al pendiente de su hija durante todo el tiempo de su separación.

Sin embargo, la princesa del pop ha seguido revelando detalles desgarradores de lo que vivió durante la tutela que duró más de una década, y ahora ha evidenciado que recibió malos tratos por parte de su madre, pues asegura que también fue parte de los abusos.

De acuerdo con Quién, a través de su perfil de Instagram, Britney dio un mensaje muy fuerte dirigido a Lynne Spears, en respuesta a sus justificaciones.

Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara.

¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto? ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“, posteó Spears.

La llamó "hipócrita"

La cantante también señaló a Lynne como “hipócrita” por fingir que era una madre amorosa que rezaba, cuando en realidad salía a emborracharse con Graciela Sánchez, la exesposa de su hermano.

¿Les dijiste que la tutela comenzó cuando tú y la esposa de Bryan salían cada noche y tomaban vino y se tomaban fotos mientras yo no podía ir a ningún lado ni podía tener novio? Qué atrevida eres mostrando mensajes sabiendo que me lastimaban mucho. Ni siquiera me da risa… Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza".

Luego de compartir su extenso mensaje, Britney recibió rápidamente miles de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.