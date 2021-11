Britney Spears arremetió contra Christina Aguilera por negarse a hablar sobre ella y su tutela

LOS ÁNGELES, California.- Britney Spears arremetió contra Christina Aguilera por negarse a hablar sobre ella cuando la prensa la cuestionó si tenía comunicación con “La Princesa del Pop” en medio de su disputa por su tutela.

El viernes por la tarde, Britney Spears se le fue “a la yugular” a su “rival artística”, Christina Aguilera, por no querer hablar sobre ella y su tutela, lo que la habría hecho enfurecer y compartió su sentir en sus historias de Instagram.

Amo y adoro a todos los que me apoyaron... ¡¡¡pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira!!”, escribió Britney mientras compartía una entrevista de Christina.

Y es que el jueves pasado, la intérprete de “Candy Man” se presentó en la edición 22 de los “Latin Grammy Awards 2021”, en Las Vegas, Nevada, y fue cuestionada por la prensa sobre su relación con Britney Spears, después de todo el escándalo por la lucha de su tutela.

Pero antes de que respondiera, el equipo de Aguilera no dejó que respondiera y dejó claro que no era el momento para hablar de esos temas.

“No, no lo haremos esta noche, lo siento, pero gracias, ¡adiós!”, dijo una de las personas que la acompañaban.



Antes de retirarse, Christina solamente expresó: “Pero estoy feliz por ella”, cosa que a Britney no le pareció y se mostró molesta en sus redes.



Britney Spears agradeció a Lady Gaga por su apoyo

Evidentemente Christina Aguilera no quiso meterse en problemas y opinar sobre los temas personales de su compañera, pero Britney Spears no lo entendió así y pensó que la cantante no le brindó su apoyo.

Tras criticar a su excompañera de “El Club de Mickey Mouse”, en el mismo mensaje, Britney agradeció a las personas que sí la han apoyado y compadecido por lo que ha pasado.

“…13 años de estar en un sistema corrupto y abusivo, pero ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente??? ¡¡¡Yo fui el que pasó por eso!!!! Todos los seguidores que hablaron y me apoyaron gracias… ¡¡¡¡Sí, sí que importo!!!!!”, apuntó.

.@ladygaga habla del movimiento #FreeBritney y la liberación de la tutela de @britneyspears. #BritneyIsFree.



“Creo que ella siempre será una inspiración para todas las mujeres y para las personas al rededor del mundo”. pic.twitter.com/oN8wm6WDM3 — Media Center A Go Go (@GagaAGoGoMedia) November 14, 2021

La cantante de “Overprotected” agradeció especialmente a Lady Gaga, quien durante una presentación de su más reciente película, “House of Gucci”, la elogió y le envió todo su apoyo, diciendo que “era una inspiración para todas las mujeres”.

“Gracias @ladygaga por tomarse su tiempo para decir algo tan amable. ¡¡¡Tú me haces llorar!!! ¡¡¡Te quiero!!!”, escribió Britney en otra publicación.