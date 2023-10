Britney Spears: "Mi libro es la biografía de una celebridad más vendida en la historia'

CIUDAD DE MÉXICO.- El libro de Britney Spears, titulado "The Women in Me", ha logrado un éxito sin precedentes, batiendo récords de ventas en su primer día de lanzamiento. Esta obra de memorias se ha convertido en el libro de celebridad más vendido de la historia. Además de recibir un millonario anticipo por parte de la editorial Simon & Schuster para compartir su historia, Britney Spears obtendrá el 25% de las ganancias totales de la publicación.

En su cuenta de Twitter, "la Princesa del Pop" celebró este logro con gratitud, agradeciendo a sus más de 42 millones de seguidores por su apoyo a lo largo de su carrera:

¡Está sucediendo! Mi libro se ha convertido en la biografía de una celebridad más vendida de la historia, ¡y solo ha pasado un día! Gracias a mis fans, quienes han estado a mi lado, los amo a todos.

It’s happening ✨���� !!! My book is the highest selling celebrity memoir in history and it’s only day 1 !!! Thank you to the fans who have been so supportive !!! Love you all �� !!! #TheWomaninMe @gallerybooks @simonandschuster pic.twitter.com/62ti4sUb4h— Britney Spears ���� (@britneyspears) October 25, 2023

Según informes de TMZ, Spears recibió 15 millones de dólares por escribir su historia y un adelanto adicional de 12.5 millones de dólares basado en las ganancias potenciales de la obra, además del mencionado 25% de las ganancias futuras del libro.

Durante el proceso de escritura de "The Women in Me", su amigo y mánager, Cade Hudson, la instó en varias ocasiones a seguir escribiendo, ya que Britney a menudo se olvidaba de dar seguimiento a sus escritos. El proceso resultó agotador y doloroso, ya que la artista tuvo que revivir momentos amargos de su vida.

El libro cuenta con una versión de audio narrada principalmente por la famosa actriz Michelle Williams, con algunas partes leídas por la propia Britney. Reportes de TMZ indican que la cantante evitó narrar los capítulos relacionados con su familia debido al dolor que le causa revivir el abuso sufrido por parte de sus padres, Lynne y Jamie Spears.

Lo que Britney revela en su libro

En sus memorias, Britney relata un estricto régimen de alimentación impuesto por su padre, que consistía en comer únicamente pollo y verduras enlatadas durante dos años, debido a que su padre pensaba que tenía sobrepeso. Esta experiencia fue extremadamente angustiante para Britney, ya que pedía en secreto que la dejaran comer otros alimentos mientras su familia disfrutaba de banquetes financiados con el dinero que ella misma generaba.

El libro también aborda su relación pasada con Justin Timberlake, quien la persuadió a interrumpir un embarazo en el año 2000. En 2002, Timberlake terminó la relación con un mensaje de texto, lo que dejó a Britney con el corazón roto, ya que tenía la esperanza de formar una familia. Como resultado, tomó decisiones impulsivas, como casarse con un amigo de la infancia y solicitar la anulación de su matrimonio tan solo 55 horas después.

También podría interesarte: Britney Spears agradece a Paris Hilton por "ser la persona más amable cuando más lo necesitaba"

En sus memorias, Britney también menciona la enemistad que tuvo con Christina Aguilera, otra destacada representante de la música pop en esa época. Britney asegura que Aguilera la trató con desdén en varias ocasiones y sugirió que cuando ambas aparecieron en una portada de revista con su ex, Justin, de manera sensual, fue como un golpe emocional, considerando que Christina no fue solidaria con ella.