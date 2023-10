Britney Spears agradece a Paris Hilton por "ser la persona más amable cuando más lo necesitaba"

LOS ÁNGELES.- Pese a que hay bastantes personas que temen por lo que Britney Spears podría decir sobre ellas en su anticipado libro de memorias, 'The Woman in Me', también hay aquellas que fueron un faro de luz en la vida de la cantante y no tienen nada que temer.

Este es el caso de Paris Hilton, de quien la intérprete de "Gimme More" no tiene nada más que agradecimiento y bonitas palabras por todo lo que su amistad supuso para ella hace más de una década.

Una de las personas que más amable fue conmigo cuando realmente necesitaba amabilidad... Ella me animó a divertirme por primera vez en mucho tiempo", confesó la cantante estadounidense.

��Love her so much�� Such a sweet kind angel�� So incredibly proud of her for being brave and telling her story.���� https://t.co/qydZWwRg4M— ParisHilton (@ParisHilton) October 21, 2023

En respuesta, Hilton expresó su amor hacia Britney, describiendola como un "ángel dulce y amable". "Estoy increíblemente orgullosa de ella por ser tan valiente y contar su historia", añadió.

Fue en 2006 que la 'Princesa del Pop' y la heredera de Beverly Hills empezaron a frecuentar múltiples fiestas en Hollywood, acaparando los titulares de espectáculos en todo el país.

Sin embargo, tras los problemas personales y familiares de Britney, dicha amistad parecía haberse difuminado un poco, hasta que la cantante decidió invitar a Paris a su exclusiva boda el año pasado.