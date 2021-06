Britney Spears: Fans descubren que la cantante denunció los abusos en su tema “Overprotected”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer lo que Britney Spears le platicó a un juez para recuperar su tutela, los fans de la cantante quedaron atónitos al descubrir que desde 2001, la estrella pedía a gritos ayuda con la canción “Overprotected”.

El pasado 23 de junio, Britney se presentó ante la juez Brenda Penny, para solicitar que retire la tutela que tiene su padre, James Parnell Spears, sobre ella desde hace 13 años, ya que se le hace una tutela abusiva, porque no puede tomar decisiones personales sobre su vida.

Britney externó a la juez que quería casarse y tener un bebé, pero su padre no se lo permitía, por tal motivo suplicaba por su libertad, ya que, además, el hombre maneja sus finanzas de aproximadamente 60 millones de pesos.

A pesar de que se sabía sobre los abusos que Britney ha pasado por más de una década bajo la custodia de James Spears, el testimonio de la intérprete de “Crazy” sorprendió a los millones de fanáticos con los que cuenta, y varios de ellos se pronunciaron en las redes sociales.

Tras el escándalo que se hizo por la audiencia de Britney, algunos usuarios de las redes hicieron viral uno de los éxitos de Britney Spears, el cual aseguran que es una carta abierta de la cantante, en la que pedía a gritos ayuda y nadie entendió el mensaje.

Se trata de la canción “Overprotected”, la cual inicia con las palabras de Britney diciendo que necesita tiempo, amor, alegría, que necesita espacio, nuevamente amor y, sobre todo, que se necesita a ella misma.

Di hola a la chica que soy. Vas a tener que ver a través de mi perspectiva. Necesito cometer errores para saber quién soy y no quiero ser tan malditamente protegida. Tiene que haber otra manera, porque creo en tomar oportunidades. ¿Quién soy yo para decir lo que una chica tiene qué hacer? Dios, necesito algunas respuestas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Lo encontrarás no te preocupes. ¿Cómo se supone que voy a saber lo que está bien? Solo tienes que hacerlo a tu manera. No puedo evitar la forma en que me siento, pero mi vida ha sido tan sobreprotegida”, reza la primera parte de la canción.