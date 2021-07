Padre de Britney se habría gastado 2 millones de dólares en abogados de la fortuna de su hija

LOS ÁNGELES CALIFORNIA.- Jodi Montgomery, coadministradora de Britney Spears, asegura que el padre de la cantante ha gastado más de 2 millones de dólares en los abogados que luchan por seguir conservando la tutela de su hija.

De acuerdo a publicaciones en medios estadounidenses, en unos documentos que obtuvo la revista People, Montgomery critica ante la corte el hecho de que Jamie Spears siga peleando por seguir administrando los recursos de su hija si para nadie es secreto que la cantante no lo quiere así, desde hace varios años.

Se dice que también Jodi resaltó en el documento presentado ante el juez que considera a Jamie como “un descarado”, ya que ha gastado más de 2 millones de dólares de las cuentas de Britney, como pago a los abogados que luchan por conservar el poder sobre la mujer, de 39 años de edad.

Los documentos de TMZ afirmarían que Montgomery dice que ha recibido “innumerables mensajes de Britney” con el deseo de sacar su padre de su vida y retirarle la tutela.



PADRE DE BRITNEY ASEGURA QUE NO LO DEJAN COMUNICARSE CON SU HIJA

El mismo medio hizo pública una declaración de Jamie Spears en la que asegura que Montgomery no permite que se comunique con su hija, pero la misma coadministradora le contestó que Britney era la que no quería hablar con él y era su elección, no la de ella.

Montgomery, una conservadora experimentada con un título en bienestar social, fue contratada para coadministrar los asuntos de Britney en septiembre de 2019, cuando su padre Jamie Spears se enfermó.

Desde entonces, la mujer se ha mantenido a cargo de los asuntos personales de Britney, trabajando como su "administradora de atención", mientras que Jamie todavía controla su fortuna de 60 millones de dólares.

Se dice que la próxima audiencia en la corte será el próximo 14 de julio, y se dará en medio de los rumores de que Britney ya habría contratado al abogado prestigioso y exfiscal federal, Mathew Rosengart, para que la represente, luego de que su anterior abogado, Samuel Ingham, le renunciara a principios de esta semana.