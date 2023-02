Brendan Fraser casi muere durante el rodaeje de La Momia

Ciudad de México.- El actor Brendan Fraser se encuentro en un resurgimiento en el mundo del cine, pues tras protagonizar éxitos desde finales de los 90 y 2000, había estado en la penumbra durante unos años, aunque regresó para protagonizar ‘’La Ballena''.

Aunque la cinta que lo llevó a una nominación al Oscar, su personaje permanece sentado gran parte del filme, anteriormente demostró su atletismo en otras cintas, al grado de haberse puesto en riesgo.

El caso sucedió en la película de La Momia, proyecto que Fraser recuerda con un incidente que estuvo a punto de quitarle la vida.

Tenía una soga alrededor de mi cuello y el especialista la tensó tanto que me quedé de puntillas. No soy una bailarina, precisamente, y no lograba apoyarme sobre la punta de mis pies. Solo recuerdo ver girar la cámara empezaba a girar y un fundido a negro, como el final de una película muda. Fue como bajar el volumen del estéreo de tu casa. Me ahogué casi por completo. Fue aterrador”