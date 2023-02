Brendan Fraser se corona como 'Mejor actor' en los Premios SAG 2023

LOS ÁNGELES.- Después de su triunfal regreso a Hollywood, el emblemático actor Brendan Fraser consiguió llevarse a casa el premio a 'Mejor actuación de un actor masculino' en los Premios SAG 2023 por su protagónico en el largometraje "The Whale".

Fue durante la noche del pasado domingo que los Premios del Sindicato de Actores (Premios SAG, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo su edición 29 en el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. En la que participaron algunas de las personas más aclamadas por la industria del cine.

No obstante, el momento que capturó toda la atención del evento fue cuando Jessica Chastain reveló que Brendan Fraser había ganado una de las categorías más importantes de la ceremonia.

Este fue el discurso de Brendan Fraser

Nunca hubiera creído que me ofrecerían el rol más importante de mi vida en este personaje, Charlie en "The Whale", él es alguien que está es una balsa de arrepentimiento pero en un mar de esperanza", confesó el actor.

"He estado en ese mar, y he montado esa ola últimamente y ha sido poderosa y bondadosa, y esa ola también me ha aplastado hasta el fondo del océano y arrastrado mi cara por ahí, terminando en algún playa extraña en un mundo distinto, preguntándome '¿dónde estoy ahora?", continuó.

El emblemático actor desapareció de la pantalla grande por casi una década tras luchar contra la depresión, problemas alimenticios, la muerte de su madre, un divorcio e incluso tras ser agredido sexualmente por Philip Berk, el expresidente de los Globos de Oro.

A todos los actores ahí fuera que han pasado por eso o lo están pasando ahora, quiero que sepas que sé como se siente, pero créanme: Si aguantan ahí, poniendo un pie delante del otro, llegarán a donde tienen que llegar. Sean valientes", terminó.

Te puede interesar: Brendan Fraser confiesa que se sentía culpable por la condición de su hijo

Esta temporada de premios ha resultado bastante curiosa, no solo para los críticos más expertos sino también para los casuales espectadores, pues es la primera vez en años que el resultado de la categoría a 'Mejor actor' se encuentra tan dividido rumbo a los premios Oscar, con aclamadas actuaciones de Austin Butler, Colin Farrell y, por supuesto, Brendan Fraser.