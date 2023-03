Brad Pitt vende 'nido de amor' que tenía con Angelina Jolie

Ciudad de México.- Brad Pitt puso a la venta la casa donde vivió alguna vez en matrimonio con la actriz Angelina Jolie.

Según el portal TMZ, fuentes inmobiliarias les confirmaron que el productor de cine estadounidense vendió el inmueble por 39 millones de dólares, es decir, más de 711 millones de pesos.

La finca que fue construida en 1910 por un magnate del petróleo y donde Jimi Hendrix escribió “May This Be Love”, fue adquirida por Pitt en 1994, luego de que la actriz Cassandra Peterson, presentadora de programas de terror como Elvira, Mistress of the Dark, se la vendiera en 1.7 millones de dólares.

Vivieron juntos

El afamado histrión vivió en esa casa durante muchos años, pues fue el hogar en el que formó su familia con Angelina Jolie y sus 6 hijos, hasta que los actores se separaron en 2016.

Brad recogió varios lotes adyacentes a la propiedad a lo largo de los años y estuvo muy involucrado en el diseño y la construcción de nuevas estructuras y la remodelación de las antiguas.

La casa principal tiene más de 2 mil metros cuadrados, además hay un parque de patinaje, un salón de baile, una sala de cine, un garaje para motocicletas, una morada de piedra y un enorme estanque Koi.

Se mudará

La residencia está rodeada de exuberantes jardines, lo que la hace completamente privada, y se ubica en una comunidad cerrada de Hollywood Hills.

Brad inició con la intención de vender su casa en enero de este año por 45 millones de dólares, y de acuerdo con el sitio web, la traspasó por menos cantidad debido a que en breve se mudará a Carmel, California.