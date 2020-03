Blanca Martínez “La Chicuela” confiesa que fue violada cuando tenía 12 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”, confesó para la revista Tv Notas que fue abusada sexualmente cuando tenía 12 años.

La reportera de espectáculos, de 55 años, reveló que su padre tenía un bar en su natal Monterrey, Nuevo León y uno de los empleados fue quien la violó.

La regia, no le había contado su historia a nadie, la única persona que sabía era su entrañable amiga Jenni Rivera, a quien en una entrevista le comentó lo que había sucedido.

Fuimos amigas 12 años, la conocí en 2000, antes de que viniera a México, y teníamos en común algunas cosas no muy agradables, como es el maltrato físico y la violación; cuando lo platicamos por primera vez, me dijo: ‘Tú no sabes lo que es una violación’, y le contesté: ‘No, sí sé’, le conté mi historia y ahí se hizo un clic personal que duró para siempre”, aseguró.