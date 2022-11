Black Eyed Peas: nuevo álbum y mundial de futbol

ESTADOS UNIDOS.- La agrupacióne stadounidense anunció su nuevo álbum, que verá la luz este 11 de noviembre. Llevará por título Elevation. También compartieron la lista de canciones que contendrá, un total de 15, entre las que se cuentan colaboraciones con cantantes latinos.

La lista de colaboradores es grande, mayormente compuesta por reggaetoneros y cantantes de género urbano. Anitta, Shakira y Ozuna, Anuel AA, Nicky Jam y Daddy Yankee son algunos de ellos.

La lista completa es la siguiente:

1. Simply The Best ft Anitta y El Alfa

2. Muévelo ft Anuel AA

3. Audios

4. Double D’Z ft J. Rey Soul

5. Bailar Contigo ft Daddy Yankee

6. Get Down ft Nicky Jam

7. Dance 4 U

8. Guarantee

9. Filipina Queen ft Bella Poarch

10. Jump

11. In The Air

12. Fire Starter

13. No One Loves Me ft Nicole Scherzinger

14. Don’t You Worry ft Shakira y David Guetta

15. L.O.V.E ft Ozuna

Al mundial Qatar 2022

Por ahora, el grupo ya ofeció un adelanto de lo que será Elevation: compartieron dos de sus canciones, Don’t you worry, con Shakira y David Guetta, así como Simply The Best, junto con Anitta y el Alfa.

Además, el grupo estará dando espectáculo para amenizar la inauguración del próximo mundial de futbol, que inicia el 20 de noviembre. También compartirán escenario con Shakira, J Balvin y BTS.

