Billie Elish se defiende ante las críticas sobre su forma de vestir

Billie Elish estuvo respondiendo a las críticas que se han hecho respecto a su cambio en la manera de vestir. Fue por medio de sus historias de Instagram donde dejó un contundente mensaje.

"Pasé los primeros 5 años de mi carrera completamente borrados por ustedes, tontos, por ser un niño y vestirme como lo hice", comenzó su nota de Instagram Story. "Y constantemente me decían que sería más sexy si actuaba como una mujer"

"Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o apropiado", continuó, "CAMBIÉ y me vendí… Y 'lo que le pasó a ella' Dios mío, no es lo mismo Billie, ella es como el resto, bla blah... ustedes son verdaderos idiotas. LOL. Puedo ser ambos, malditos bozos. ¡DEJEN EXISTIR A LAS MUJERES!".