Billie Eilish protesta contra el “body shaming” quitándose la ropa

MIAMI, Florida.- La cantante Billie Eilish ha sido criticada en múltiples ocasiones por su forma de vestir, ya que prefiere usar ropa holgada para evitar que la sexualicen.

La joven estrella sorprendió a sus fans en un concierto en Miami, al proyectar un vídeo de ella quitándose la ropa, dejándose solamente el sostén y sumergiéndose en lo que parece ser una bañera llena de agua.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian… Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta… ¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, se puede escuchar que dice en el vídeo.

El vídeo fue difundido en twitter por sus fans que asistieron al concierto el pasado lunes 9 de marzo.

¿Qué es el “body shaming”?

La crítica de alguien basada en la forma, tamaño o apariencia de su cuerpo.

Esta nueva forma de bullying es utilizada para herir a una persona sobre su apariencia física.