Billie Eilish opina cuál es el álbum de Lana Del Rey que cambió la música

TIJUANA.- Durante un episodio del podcast de Dua Lipa, ´At Your Service´ en el que Billie Eilish participó como invitada, la cantante fue interroada sobre qué álbumes marcaron su crecimiento y lo que representaban antes y ahora.

Billie respondió ´Born to Die´ de Lana Del Rey, y explicó que ese álbum cambió la música en cuanto a lo que es posible para las mujeres.

´Born to Die´ fue lanzado el 9 de noviembre de 2012 y Lana lo ha descrito como un homenaje al amor verdadero y un tributo a vivir el lado salvaje de la vida.

Junto a ese, posicionó ´Because the Internet´ de Childish Gambino, ya que cambió su propia forma de ver la música y los álbumes en general.

La cantante, que siempre se ha declarado fanática de Justin Bieber, también mencionó ´Believe´ y ´Journals´ de Justin Bieber, y no se detuvo a mencionar el álbum ´Wiped Out´ de The Neighbourhood, la banda de su ex.

El podcast está disponible en todas las plataformas de streaming.