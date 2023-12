Billie Eilish habla sobre salir del armario : "No sabía que las personas no lo sabían, ¿no era obvio?"

ESTADOS UNIDOS.- Tras revelar que se siente atraída por las mujeres en una reciente entrevista con Variety, Billie Eilish decidió profundizar en sus declaraciones y dar su punto de vista sobre las reacciones del público ante su sutil y voluntaria 'salida del armario'.

Durante en el evento 'Variety's Hitmakers' del pasado sábado, la intérprete de "bad guy" fue cuestionada sobre su acto de valor y sobre lo que la llevó a definir su verdadera identidad ante el mundo.

Pensé, '¿No era obvio?' No sabía que las personas no lo sabían, Realmente no creo en eso. Solo estoy como, '¿Por qué no podemos solo existir?' He estado haciendo por un largo tiempo, y no hable sobre eso. Oops", declaró.