Billie Eilish compartirá música junto a su padre en un nuevo programa

LOS ÁNGELES, California.- Billie Eilish y su padre, Patrick O'Connell, estarán presentes en el nuevo programa de Apple Music "Me & Dad Radio", el cual se estrene el viernes.

"Mi padre y yo hemos tenido esta relación a lo largo de los años de compartir música entre nosotros", dijo Eilish a Zane Lowe, de Apple Music, al anunciar el nuevo programa este jueves.

"Mi papá me enseñó algunas de mis canciones favoritas en el mundo y yo también le mostré

canciones que él ama y adora", aseguró.

"Esa fue la génesis de todo este espectáculo: te voy a tocar un montón de cosas que no sabes que creo que son geniales", aseguró O’Connell.

El primer episodio se escuchará en Apple Music el 8 de mayo a las 3 p.m. ET, mediodía PT.

Un anuncio de Apple dijo que la música en los programas "abarcará décadas y géneros, desde lo popular y conocido, hasta lo raro y oscuro", con listas de reproducción también disponibles para transmitir en el servicio independientemente del comentario de padre e hija.

Cabe señalar que Eilish tuvo su propio show en Apple Music en 2018, llamado "Groupies Have Feelings Too". La lista de reproducción para esa exposición individual, que todavía está en Apple, incluía a favoritos de los entonces de 16 años como Kendrick Lamar, Phoebe Bridgers, 2Pac, The Beatles, Amy Winehouse, Kid Tyler, Nicki Minaj y la banda sonora de La La Land.