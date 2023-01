Biby Gaytán celebra un año más de vida y luce "igualita"

CIUDAD DE MÉXICO.- Biby Gaytán fue una de las actrices con mayor popularidad y fama en los 90’s, pero desde hace años que se encuentra fuera de los reflectores, para estar completamente con la familia que formó con Eduardo Capetillo.

Este 27 de enero la actriz se encuentra de manteles largos al celebrar sus 51 años de vida, seguramente a lado de sus seres queridos con quien se puede ver en redes sociales lo cercana que es con ellos.

La primera en felicitarla fue Ana Paula Capetillo quien publicó en sus historias una fotografía en blanco y negro de la actriz de sus inicios de su carrera donde disfrutaba de su juventud.

La joven reconoció la belleza de su mamá y hasta aprovechó para enviarle sus mejores deseos y algunos piropos para Biby Gaytán, quien es una de las más queridas por parte del público.

Feliz cumpleaños a la chica más icónica de todas” se puede leer en la publicación.

Por su parte Eduardo Capetillo realizó otra publicación donde compartió otra fotografía en la que aparece en la playa a lado de su esposa a quien describió como una hermosa mujer.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación: “felicidades son un ejemplo de pareja juntos”, “hermosos se les quiere”. “Bella siempre me he preguntado como es que no envejece”.

Biby Gaytán popular en redes sociales por su belleza

En más de una ocasión Biby Gaytán se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a su belleza y lo joven que luce en las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento la actriz no ha dado a conocer si se ha llegado hacer algunos “arreglitos” en el rostro.